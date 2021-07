The Ascent e The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sono i giochi più attesi di luglio 2021

Tutto questo mentre ci lasciamo alle spalle un giugno caratterizzato dal ritorno dell'E3, che ha portato nuove soprattutto agli utenti Xbox e Nintendo Switch, in attesa di possibili sorprese anche sul fronte Sony, che proprio nei prossimi giorni potrebbe avere in serbo un suo evento, in cui potrebbero essere presentate ulteriori novità per ravvivare un po' il prossimo periodo.

A voler trovare il pelo nell'uovo, bisogna dire peraltro che sono pochi i titoli completamente nuovi in uscita nel corso di luglio, visto che per buona parte si tratta di remake, riedizioni, conversioni ed espansioni varie, ma la qualità dei giochi è indiscutibile e ci sono comunque almeno un paio di esperienze completamente nuove che, non a caso, risultano anche essere piuttosto quotate fra i titoli più attesi.

L'elezione del gioco più atteso riflette questa situazione, con la mancanza, forse, di un singolo titolo in grado di catalizzare completamente l'attenzione ma con l'interesse che si distribuisce in maniera piuttosto uniforme su una bella quantità di giochi diversi, sintomo di uno stato di ottima salute da parte del mercato videoludico, in grado di offrire sempre un'ottima quantità e varietà di prodotti.

Il più atteso dalla redazione

Grande bagarre emerge dal sondaggio redazionale, con le votazioni che si sono distribuite in maniera incredibilmente equa su diversi titoli, anche se siamo comunque in grado di stilare una classifica, sebbene con distanze davvero minime. Alla fine dei conti, il gioco più atteso di luglio 2021 per la redazione di Multiplayer.it risulta essere The Legend of Zelda: Breath of the Wild HD, che supera di un solo voto l'altro candidato principale, ovvero The Ascent. La versione rimasterizzata del capitolo di Zelda uscito originariamente su Wii U non ha propriamente l'appeal di un'uscita originale della serie, forse nemmeno degli altri capitoli della Leggenda di Link, ma si tratta pur sempre di Zelda e il fatto che sia anche un capitolo forse meno giocato di altri lo rende particolarmente appetibile, al di là dei miglioramenti tecnici applicati su Nintendo Switch.

A Plague Tale: Innocence approda sulla next gen con una versione rimasterizzata

Come dicevamo, in seconda posizione ma praticamente appaiato c'è The Ascent, ovvero una delle novità più interessanti di questa estate in generale e un titolo davvero da non perdere per tutti coloro che possiedono l'abbonamento a Xbox Game Pass, visto il lancio al day one sul servizio. Si tratta di un action RPG con meccanica in stile twin stick shooter, caratterizzato da un'affascinante ambientazione cyberpunk e che sembra particolarmente dettagliato e ben costruito, nonostante sia frutto di un team indie di dimensioni piuttosto modeste al proprio debutto, sebbene costituito da veterani.

In terza posizione, l'edizione rimasterizzata di A Plague Tale: Innocence chiude il podio, essendo rimasto il titolo Asobo evidentemente nel cuore di diversi redattori. Subito sotto al podio troviamo poi Little Devil Inside, il cui caso è ancora piuttosto strano perché l'uscita non sembra ancora confermata, con Neo: The World Ends with You a seguire.