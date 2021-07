PC, luglio 2021: i giochi migliori del mese

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin debutta a luglio su PC insieme a Chernobylite, F1 2021, The Great Ace Atorney Chronicles, The Ascent e Resident Evil Re:Verse.

I giochi in arrivo a luglio 2021 su PC mettono senza dubbio in campo una grande varietà, andando a soddisfare le più svariate esigenze. È il caso di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, che segna il ritorno del celebre franchise Capcom con un RPG a turni che promette grandi cose. Potremo inoltre visitare i misteriosi luoghi del survival horror Chernobylite, cimentarci con l'interessante raccolta The Great Ace Attorney Chronicles o con il twin stick shooter in stile cyberpunk The Acent, prenderre parte ai frenetici deathmatch a base multiplayer di Resident Evil Re:Verse oppure partecipare alle spettacolari gare della nuova stagione di Formula Uno con F1 2021.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins, ecco il misterioso uovo che dovremo proteggere. In uscita il 9 luglio Ambientato nel mondo di Monster Hunter, il nuovo jRPG prodotto da Capcom arriva subito anche su PC e punta a coinvolgerci in una grande avventura piena di personaggi memorabili, buffi compagni, uno stile grafico cartoonesco e un'enorme quantità di mostri da affrontare nell'ambito di un solido sistema di combattimento a turni. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin racconta la storia di un giovane rider alle prese con una missione difficile ma importante, trasportare un prezioso uovo di Rathalos. La creatura che nascerà sarà la pericolosa bestia della profezia? Per scoprirlo dovremo viaggiare attraverso scenari ampi e suggestivi insieme a un affiatato gruppo di compagni che ci assisteranno durante le situazioni più difficili.

F1 2021 F1 2021, l'immancabile parata delle monoposto. In uscita il 16 luglio Primo episodio della celebre serie su licenza ufficiale FIA dopo l'acquisizione di Codemasters da parte di Electronic Arts, F1 2021 celebra l'importante avvenimento con una serie di interessanti novità, tanto sul piano strutturale che del gameplay, quest'ultimo ulteriormente rifinito e caratterizzato da un modello di guida che si adatta anche agli utenti meno esperti grazie a un'apposita opzione. La tradizionale carriera vede il debutto dello story mode Breaking Point: ispirato al documentario Drive to Survive, ci mette nei panni di un pilota impegnato nella difficile scalata fra le divisioni e determinato a diventare infine campione del mondo di Formula Uno, fra scelte in grado di cambiargli la vita e sfide sempre più difficili. Il tutto accompagnato da un comparto tecnico ancora più spettacolare.

The Great Ace Attorney Chronicles In uscita il 27 luglio Pubblicati in precedenza solo in Giappone, i due capitoli dell'affascinante prequel di Ace Attorney debuttano finalmente in occidente nella raccolta The Great Ace Attorney Chronicles. Scordatevi le atmosfere e le ambientazioni contemporanee di Phoenix Wright: stavolta dovremo risolvere casi collocati nel periodo Meiji giapponese, alla fine del diciannovesimo secolo, nei panni del giovane avvocato Ryunosuke Naruhodo. La formula è tuttavia quella che ben conosciamo, fatta di tanti personaggi particolari (incluso l'infallibile investigatore inglese Herlock Sholmes) e della nostra capacità di scovare e utilizzare nel modo giusto gli indizi, individuabili in questo caso anche nell'ambito di una meccanica inedita, la Dance of Deduction, che punta ad analizzare logicamente gli eventi e a isolarne le incongruenze per poterle poi evidenziare durante il dibattimento.

Chernobylite Chernobylite, una situazione esplosiva. In uscita il 28 luglio Il survival horror sviluppato da The Farm 51 esce a luglio dal lungo periodo in Accesso Anticipato per debuttare finalmente con la sua versione finale, sostanzialmente migliorata grazie al contributo degli utenti. Chernobylite ci mette nei panni di Igor, un fisico che ha lavorato nella centrale nucleare di Chernobyl e che un giorno torna in quel luogo abbandonato per ritrovare la moglie scomparsa. È una storia misteriosa e piena di riferimenti fantascientifici, quella che viene raccontata dal gioco. Il protagonista dispone infatti di un apparecchio che gli consente di viaggiare nello spazio-tempo una volta alimentato con la sostanza generatasi durante l'esplosione del reattore, ed è proprio questo questa capacità ad aprirgli le porte di un mondo diverso e inquietante.

The Ascent In uscita il 29 luglio Disponibile su Xbox Game Pass dal day one, The Ascent propone un interessante mix fra i tradizionali action RPG e i twin stick shooter, catapultandoci nello scenario cyberpunk di Veles: una metropoli futuristica abitata da individui provenienti da ogni angolo della galassia, che tuttavia un giorno sprofonda nel caos. Al comando di un operaio della multinazionale che controlla la città, da soli o in cooperativa, dovremo imbracciare le armi e difendere gli abitanti del nostro quartiere dall'assalto di orde di spietati criminali, dando vita a scontri a fuoco altamente spettacolari mentre proviamo disperatamente a scoprire cos'è accaduto.