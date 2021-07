Relayer, esclusivo per PS5 e PS4, mostra Amanogawa, nuovo personaggio del JRPG strategico

Kadokawa Games ha rilasciato nuove informazioni su uno dei personaggi di Relayer, il gioco di ruolo giapponese (JRPG) dal taglio strategico in arrivo in esclusiva su PS4 e PS5. Parliamo di Amanogawa, una ragazza attraente di nobili origini che, in segreto, è una geek.

Come potete vedere qui sotto, Amanogawa è una ragazza dai lunghi capelli biondi. Ci viene spiegato che si tratta dell'erede dalla compagnia Amanogawa Shipyards, nota a livello mondiale. È una dei Star Child che comporranno il team di personaggi che potremo portare in battaglia all'interno di Relayer. Viene descritta come una giovane ragazza elegante ma, anche se trasuda nobiltà da ogni poro, è in realtà un geek che ama la subcultura e i videogiochi.

Amanogawa, personaggio di Relayer

Abbiamo anche modo di ascoltare il suo doppiaggio grazie a un video condiviso dall'account ufficiale di Relayer. A doppiare la ragazza sarà Hitomi Yoshida, nota per aver interpretato Miyuu Aikawa in Occultic;Nine e Haru Miura in Reborn!

Vi ricordiamo che Relayer arriverà quest'anno in contemporanea mondiale su PS4 e PS5. Il gioco includerà i sottotitoli italiani. Recentemente abbiamo avuto modo di vedere anche Pluto: un altro nuovo personaggio del gioco.