MediaWorld Red Friday: offerte su Nintendo Switch e Xbox Series S, consegna gratis

MediaWorld ha lanciato nuovamente la promozione Red Friday, che fino al 7 luglio consente di approfittare di alcune interessanti offerte riguardanti Nintendo Switch e Xbox Series S.

Nintendo Switch Lite è disponibile in bundle con Animal Crossing: New Horizons e tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online al prezzo di 259,99€ anziché 269,99.

È inoltre possibile acquistare diversi giochi per la console ibrida giapponese a cifre scontate. Qualche esempio? Luigi's Mansion 3 a 47,99€ anziché 59,99, Pokémon Scudo a 43,99€ anziché 59,99, Ring Fit Adventure a 69,99€ anziché 79,99 oppure Hyrule Warriors: L'Era della Calamità a 46,99€ anziché 59,99.

Per quanto riguarda invece Xbox Series S, diciamo che la buona notizia è innanzitutto che la console sia disponibile per l'acquisto, ma lo sconto è minimo: 295€ anziché 299,99. Anche in questo caso, naturalmente, la spedizione è gratuita.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.