Black Desert è l'offerta della settimana del PlayStation Store per PS4 e PS5, tutti gli sconti

Come ogni settimana, Sony offre una nuova offerta settimanale: questa volta è il turno di Black Desert, un MMO molto famoso disponibile su PS4 e, tramite retrocompatibilità, su PS5. Sony offre diversi pacchetti in sconto: ecco tutti i dettagli.

Prima di tutto, per trovare gli sconti non dovete fare altro se non raggiungere la pagina dedicata del PlayStation Store a questo indirizzo. Potete anche accedere al PS Store direttamente da console PS4 o PS5, oppure usare l'applicazione mobile per iOS e Android. L'offerta terminerà l'8 luglio 2021.

Sony propone tre diversi pacchetti di Black Desert in sconto. Si parte dalla Traveler Edition al prezzo di 13.49 euro invece di 29.99 euro, che propone: il gioco completo, il Value Pack (30 giorni), una Pearl Box da 1.000 e un Orso Polare.

Black Desert Online

La Explorer Edition di Black Desert, invece, costa 22.49 euro invece di 49.99 euro e offre: il gioco completo, il Value Pack (60 giorni), una Pearl Box da 2.000, un Orso Polare, un emblema di cavallo: cavallo bianco di livello 7 (femmina), scatola di abbigliamento classica [evento], buono sconto DC 20% per il negozio di perle.

Abbiamo poi la Conqueror Edition che cosa 39.99 invece di 99.99 euro e propone: il gioco completo, il Value Pack (90 giorni), una Pearl Box - 3.000, il Coupon espansione per Inventario +16, il Libro segreto della vecchia luna (15 giorni), Emblema del cavallo: Cavallo bianco di livello 7 (femmina), [Premium] Scatola, un Orso polare, Riccio, Mago, Flauto Trainer (permanente), il Contratto: [Transaction Maid] Fata Irene, e un buono sconto 20% DC per il negozio di perle.

Anche vari pacchetti di perle sono disponibili a prezzo scontato, per i valori di 1.000, 2.000, 3.000, 6.000 e 10.000, tutti in sconto del 20%. Vi segnaliamo anche che diversi giochi PS4 sono in offerta a meno di 6 euro.