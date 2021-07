Nintendo Switch, i giochi migliori su eShop da portarsi in vacanza

Nintendo Switch è la console ideale per le ferie: piccola, colorata, versatile, portatile (specie il modello Lite) e dotata di una ludoteca ormai davvero ricca di esperienze entusiasmanti e variegate, ideali per una partita estemporanea sotto l'ombrellone oppure al fresco di una montagna. Vi sarete dunque già chiesti quali sono i giochi migliori da portarsi in vacanza, da acquistare su eShop per approfittare delle offerte dell'ultimo minuto o anche solo per la libertà di poterli scaricare quando desiderate. No? Allora ci pensiamo noi a darvi qualche suggerimento.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild per gli amanti della natura The Legend of Zelda: Breath of the Wild e la vastità del suo open world. Siete fra quelli che odiano interpretare le vacanze nella maniera più oziosa e tradizionale, e preferiscono invece puntare a luoghi immersi nella natura, dove fare lunghe passeggiate sullo sfondo di panorami entusiasmanti? Allora The Legend of Zelda: Breath of the Wild è il titolo che fa per voi, è disponibile su eShop e potete acquistarlo al prezzo di 69,99€ salvo promozioni. Questa straordinaria avventura a base open world vi porterà a visitare un'ambientazione particolarmente ampia, piena di scorci suggestivi, ma anche di pericolose insidie da affrontare muniti di coraggio, armi e abilità speciali. Non mancano inoltre gli enigmi ambientali che enfatizzano ulteriormente determinate zone della mappa, mentre sullo sfondo si dipana una storia appassionante, che vi conquisterà fin dalle prime battute.

1-2-Switch per le serate in compagnia 1-2-Switch, il minigame dei pistoleri. Le ferie rappresentano spesso un modo per ritrovare vecchi amici e dar vita insieme a loro a divertenti giochi di gruppo per animare le serate. Ebbene, il modello standard di Nintendo Switch vi permette di reinterpretare questa tradizione con il supporto delle sue tecnologie grazie a 1-2-Switch, acquistabile in formato digitale su eShop al prezzo standard di 49,99€. Pensato per sfruttare appieno le capacità dei controller Joy-Con, nello specifico i sensori di movimento, gli infrarossi e il Rumble HD, 1-2-Switch è una simpatica compilation di minigame in cui potremo sfidare altri giocatori a contare le biglie, mungere una mucca, ballare e finanche dimostrare la loro prontezza di riflessi in un vero e proprio duello da Far West!

Pikmin 3 Deluxe per gli appassionati di vacanze green Pikmin 3 Deluxe e i suoi scenari verdi. La sostenibilità ambientale è un discorso serio e sempre più persone si pongono il problema di lasciare alle generazioni future un pianeta vivibile. La questione tiene banco anche e soprattutto in vacanza, visto che la scelta di una destinazione, il modo di raggiungerla e il rispetto del suo ecosistema sono fattori da tenere in grande considerazione. Si tratta di tematiche centrali in Pikmin 3 Deluxe, che potete acquistare su eShop a 59,99€ salvo promozioni. Riedizione del pregevole strategico pubblicato originariamente su Wii U, il titolo Nintendo vanta un sistema di controllo migliorato, la bella novità del multiplayer cooperativo, un comparto tecnico e artistico sorprendente e, appunto, la capacità di affrontare temi ecologici complessi con grande disinvoltura.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle per rilassarsi sotto l'ombrellone Mario + Rabbids: Kingdom Battle, l'artwork ufficiale. Se siete vacanzieri di stampo tradizionale, tipi da spiaggia abbronzatissimi che si rifugiano sotto l'ombrellone negli orari in cui il sole picchia più forte, saprete che in quei momenti il supporto di un'esperienza piacevole, che faccia passare rapidamente il tempo, è fondamentale. Dunque cosa c'è di meglio di uno strategico a turni coloratissimo e divertente come Mario + Rabbids: Kingdom Battle? Disponibile su eShop a 39,99€, il gioco sviluppato da Ubisoft Milan mette per la prima volta delle armi in mano a Mario e ai suoi amici, per quanto giocattolose e cartoonesche, chiedendo loro di collaborare con i folli Rabbid al fine di completare missioni dal grande spessore tattico, in cui dovremo eliminare gruppi di nemici eseguendo le mosse giuste e ricorrendo alle abilità più adatte a ogni situazione.

Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy per i nostalgici delle vacanze passate Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, una sezione piattaformica che si sviluppa in profondità. Il luogo di villeggiatura, specie se è sempre lo stesso perché magari ci avete comprato casa, può essere foriero di ricordi e nostalgie legate alle vacanze passate, quando magari eravamo ancora dei ragazzini che giocavano con la prima PlayStation a Crash Bandicoot. Ebbene, c'è un modo per rivivere quelle sensazioni su Nintendo Switch: acquistare Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy. Disponibile su eShop a 39,99€, l'eccellente remake della trilogia classica targata Naughty Dog racchiude in un unico pacchetto gli originali Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped in una versione completamente ridisegnata e migliorata anche sul fronte del gameplay, coloratissima e coinvolgente proprio come negli anni '90!

Dragon Ball FighterZ al posto del cabinato di Street Fighter 2 Dragon Ball FighterZ, una frenetica sequenza di combattimento. Chi ha vissuto le spiagge durante gli anni '90 ricorderà bene le sale giochi attrezzate con le ultime novità, il pavimento pieno di sabbia, le voci campionate sparate a volumi altissimi e l'immancabile cabinato di Street Fighter 2 dove dar vita a sfide all'ultimo sangue col ragazzino arrogante che inseriva il gettone per sfidarci senza neanche chiedere il permesso. Ebbene, con Nintendo Switch potete portarvi in vacanza un picchiaduro a incontri splendido e solidissimo come Dragon Ball FighterZ, disponibile su eShop a 59,99€ ma spesso protagonista di interessanti promozioni, e cimentarvi con la lunga campagna single player ispirata all'opera di Akira Toriyama. Oppure, perché no, sganciare un controller Joy-Con e sfidare il solito ragazzino arrogante.

Vampyr per le serate in stile Notte Horror Vampyr, il protagonista può scoprire informazioni interagendo con i personaggi e decidere se morderli o lasciarli in vita. Un classico delle (seconde) serate estive è il film horror sanguinolento da guardare rigorosamente da soli, al buio. Come trasformare quella tradizione in un'esperienza più moderna e affascinante? Semplice: portandosi Nintendo Switch in vacanza e acquistando Vampyr su eShop, disponibile a 49,99€ ma ogni tanto in offerta a cifre inferiori. L'action RPG sviluppato da Dontnod Entertainment ci conduce nella Londra del 1918, straziata dalle conseguenze della prima guerra mondiale e dell'influenza Spagnola, mettendoci nei panni di un medico che si ritrova suo malgrado trasformato in un vampiro. Nel tentativo di scoprire chi gli ha fatto questo, l'uomo dovrà affrontare cacciatori e altre creature della notte, sviluppando le proprie abilità ma non senza fare qualche sacrificio: chi deciderà di mordere e chi risparmierà?

Just Dance 2021 per chi non rinuncia alla discoteca Just Dance 2021 e la sua grafica coloratissima. Mentre ancora infuria il dibattito sulla riapertura o meno delle discoteche, è indubbio che tali strutture rappresentino da sempre una meta ambita da vacanzieri più o meno giovani. Se siete fra questi vi farà piacere sapere che potete ovviare a tale mancanza con un Nintendo Switch e una copia digitale di Just Dance 2021, acquistabile su eShop a 59,99€. La serie Ubisoft non ha bisogno di presentazioni: tutto ciò che vi chiede di fare è impugnare i controller Joy-Con, imitare le posizioni dei personaggi che ballano sullo schermo e lasciarvi trascinare dalla melodia e dai ritmi di alcune delle più celebri hit dell'anno. Questa edizione include inoltre l'interessante novità della modalità Sweat, per fare esercizio fisico e bruciare calorie divertendosi!

51 Worldwide Games per gli amanti della Settimana Enigmistica 51 Worldwide Games, una partita a scacchi. Disponibile su eShop a 39,99€, 51 Worldwide Games è la raccolta perfetta per chi ama passare le ore più calde dedicandosi a un passatempo tradizionale, trasformato però in formato digitale grazie a Nintendo Switch. Il pacchetto si presta a sessioni in solitaria oppure a entusiasmanti sfide con gli amici, grazie all'ampia selezione di minigame presenti. Dal biliardo al bowling, dal solitario al black jack, dagli scacchi al domino, passando per tutta una serie di attività sportive da tavolo, i cinquantuno giochi disponibili in questa raccolta accontentano le più svariate esigenze e sono tutti caratterizzati da meccaniche semplici e immediate, che consentono di lanciarsi nell'azione in pochi istanti. Naturalmente l'esperienza dà il meglio insieme agli amici, ma senza che vacanze sarebbero?