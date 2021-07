Tour de France 2021 The Game, la recensione

La recensione di Tour de France 2021 The Game parla di un gioco che, nonostante la sua natura molto particolare, può essere avvicinato più o meno da tutti, anche dai profani più o meno assoluti del ciclismo agonistico, delle sue regole e delle sue peculiarità. Infatti il titolo sviluppato da Playsoft accoglie il giocatore in maniera paziente, con un tutorial completo che illustra quelle che sono le dinamiche di una tappa, il gioco di squadra e l'inevitabile componente strategica.

Gameplay

Tour de France 2021, il nostro team ha staccato gli altri.

Cominciamo col dire che Tour de France 2021 The Game è semplicemente la versione aggiornata di un titolo disponibile su App Store e Google Play Store già da tempo, che come molti altri sportivi, vedi ad esempio PES 2021 Mobile, si è trasformato in una vera e propria piattaforma da arricchire e ottimizzare di stagione in stagione, introducendo nuovi contenuti in base a ciò che accade nelle gare reali.

Difficile dunque percepire delle concrete differenze rispetto alla precedente edizione, specie in termini di gameplay. Il mix proposto da Playsoft prende spunto dai card battler per metterci a disposizione un deck di azioni contestuali, dalla fuga allo scatto, dall'andatura ai rifornimenti, dall'attesa al recupero dei fuggitivi, che si prestano a ogni differente situazione.

Tour de France 2021, la fuga non è semplice in alcuni casi.

Partendo da una visuale bidimensionale dell'evento, che non prova se non vagamente a riprodurre le caratteristiche della tappa di turno, dovremo dunque impostare queste azioni laddove necessario perché il nostro team riesca a ottenere lo spunto necessario per vincere, rovesciando eventuali momenti di crisi grazie a una tattica che in qualsiasi momento potrà contare sul supporto di un assistente virtuale.

È possibile velocizzare lo scorrimento dell'azione, ma ha senso farlo solo durante le sfide più facili e scontate. Diversamente avremo bisogno di tutto il margine possibile per agire rapidamente ed evitare di finire in coda al gruppo, giocare le nostre carte nel momento migliore e fare ovviamente attenzione alla resistenza fisica residua dei nostri ciclisti.