Steam, sconti Games in Italy disponibili: ecco tutte le offerte sui giochi PC

Sono ora disponibili nuovi sconti e offerte su Steam tramite la promozione Games in Italy, promossa da IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia. L'offerta include più di 150 prodotti, tra giochi PC e contenuti aggiuntivi digitali, realizzati da oltre 70 studi di sviluppo italiani.

Potete trovare gli sconti Games in Italy su Steam, a questo indirizzo.

La promozione Games in Italy rientra nel programma di attività previste nell'ambito di First Playable, il principale evento B2B internazionale in Italia sul game business organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission che è in corso nelle giornate di oggi e domani. L'obiettivo è dare sempre più visibilità ai titoli italiani a livello internazionale e farli conoscere ai giocatori di tutto il mondo. La durata di Games in Italy però si estenderà oltre i confini di First Playable e terminerà la sera di lunedì 5 luglio.

Games in Italy: gli sconti Steam sui giochi PC italiani

Tra le offerte Steam possiamo trovare quattro categorie principali:



Offerte in evidenza: che ci propongono sconti sui bestseller come Close to the Sun, Redout, The Town of Light, Remothered: Tormented Fathers

Altri Games in Italy: che includono tutti i titoli Steam in offerta in questo momento

Coming Soon: dedicata ai giochi in uscita, come RiMS Racing, Vesper e Baldo; in totale parliamo di 25 giochi

Extra Content: numerosi contenuti aggiuntivi come espansioni, artbook o colonne sonore

Vi segnaliamo infine anche gli Steam Summer Sale: i migliori sotto i 10€.