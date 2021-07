I Simpson: The Good, The Bart and the Loki, su Disney+ il nuovo cortometraggio

I Simpson: The Good, The Bart and the Loki è il nuovo cortometraggio in arrivo il 7 luglio su Disney+ in cui la celebre famiglia creata da Matt Groening avrà a che fare con il personaggio interpretato da Tom Hiddleston.

Il protagonista della serie Loki parteciperà attivamente all'inedito crossover, prestando la propria voce al dio dell'inganno asgardiano e interagendo con i vari Bart, Homer, Marge, Lisa, Maggie e i numerosi comprimari dello show.

The Good, the Bart and the Loki, l'artwork ufficiale.

L'artwork ufficiale del cortometraggio, che vedete qui sopra, è piuttosto eloquente circa il ruolo dei vari personaggi all'interno della storia, che a quanto pare includerà riferimenti all'intero Marvel Cinematic Universe.

The Good, The Bart and The Loki è il secondo progetto del genere dedicato ai Simpson su Disney+, dopo Il Risveglio della Forza dopo il Riposino con protagonista la piccola Maggie Simpson.