Dying Light 2 e Laboratorio di Videogiochi tra le dirette Twitch di Multiplayer di oggi

Quest'oggi, sul canale Twitch di Multiplayer.it, avremo modo di seguire ben tre dirette. Nel corso della giornata avremo modo di vedere in azione Laboratorio di Videogiochi, a seguire ci sarà spazio per Ender Lilies: Quietus of the Knights e infine seguiremo in diretta l'evento Dying 2 Know, dedicato a Dying Light 2 Stay Human.

Precisamente, il primo evento della giornata di Multiplayer.it avverrà alle 13:00, con Laboratorio di Videogiochi. Durante la diretta, Vincenzo e Giordana sceglieranno quattro delle idee che voi lettori ci avete inviato e teneranno di ricrearle all'interno del videogioco per Nintendo Switch. Si tratterà in pratica di una vera e propria sfida in diretta, di certo non semplice da portare a termine, ma assolutamente divertente da seguire.

Alle 17:00, invece, Alessandra giocherà a Ender Lilies: Quietus of the Knights, di cui vi ha parlato nella nostra recensione. Ecco un frammento del giudizio: "Giocare per intero Ender Lilies: Quietus of the Knights, sbloccando ogni finale e completando quasi del tutto l'enorme mappa di gioco, ci ha non solo confermato le ottime impressioni avute in fase di anteprima, ma ha anche dissipato gli unici dubbi allora riportati."

Infine, Francesco e Pierpaolo alle 20:30 seguiranno in diretta l'evento Dying 2 Know dedicato a Dying Light 2 Stay Human, l'attesissimo gioco d'azione di Techland. Questo seguito propone nuovi personaggi, una nuova ambientazione e ha luogo vari anni dopo gli eventi del primo capitolo. Oggi avremo occasione di vederlo in modo più approfondito.

Ricordatevi anche che su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.