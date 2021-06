Laboratorio di Videogiochi: create con noi il gioco perfetto! Inviate le vostre idee

Laboratorio di Videogiochi è un gioco che mette la creatività e la condivisione in prima linea ed è pertanto il titolo perfetto per partecipare tutti insieme alla nuova challenge che andrà in scena domani su Twitch: create con noi il gioco perfetto! Inviateci le vostre idee nei commenti qui sotto e su Instagram.

La sfida è questa: si tratta di creare il gioco perfetto, nientemeno! Durante la diretta di domani, la redazione cercherà di costruire qualche piccolo gioco attraverso Laboratorio di Videogiochi su Nintendo Switch. Proponete le vostre idee nei commenti qui sotto oppure su Instagram, rispondendo alla story di Multiplayer.it dedicata a Laboratorio di Videogiochi a questo indirizzo, cercando di essere sintetici ma anche chiari su quello che vorreste creare attraverso Laboratorio di Videogiochi.

Laboratorio di Videogiochi: Crea con noi il gioco perfetto!

Durante la diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it dedicata a Laboratorio di Videogiochi, domani 1 luglio alle 12:00, Vincenzo e Giordana selezioneranno quattro idee tra le varie proposte fatte dagli utenti e tenteranno di metterle in scena attraverso il gioco per Nintendo Switch.

Si tratterà di una vera e propria "challenge" in diretta e non sarà affatto semplice, dunque cercate di proporre idee che possano essere sviluppate in un tempo piuttosto ristretto e con mezzi limitati, ma in ogni caso le risate sono assicurate, viste le premesse!

Per vedere poi i risultati definitivi di questi progetti, qualche giorno dopo andrà in scena una nuova diretta su Twitch in cui potremo vedere cosa saranno riusciti a creare i nostri eroi a partire dalle vostre idee, staremo a vedere! Dateci dentro con i progetti, scriveteli nei commenti qui sotto o su Instagram. Nel frattempo, nel caso non sappiate precisamente di cosa si tratti vi rimandiamo alla recensione di Laboratorio di Videogiochi per schiarirvi le idee.