Grounded: disponibile l'aggiornamento Shroom and Doom con tanti nuovi contenuti

Obsidian Entertainment ha annunciato la disponibilità dell'aggiornamento Shroom and Doom del survival Grounded, che si arricchisce così di molti nuovi contenuti. Per illustrare le novità è stato rilasciato anche un videodiario, che trovate qui di seguito.

Grounded è disponibile in Accession Anticipato / Preview su PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Lo Shroom and Doom update è numerato 0.10.0 ed è il primo degli aggiornamenti maggiori promessi dallo sviluppatore, che ha abbandonato la formula delle patch più frequenti ma meno corpose, per accelerare il lancio della versione definitiva.

I nuovi contenuti dell'aggiornamento Shroom and Doom sono davvero molti e includono: la possibilità di raccogliere i funghi, sia a fine di nutrimento che per realizzare oggetti; il nuovo boss Broodmother, un grosso ragno davvero terrificante (stiano attenti quelli che soffrono di aracnofobia); i compagni insetti addomesticabili; un nuovo laboratorio work in progress; gli Obiettivi e tanto altro!