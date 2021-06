Xbox è la "console ufficiale di Battlefield 2042": solo marketing o qualche esclusiva?

A quanto pare, Xbox è la console ufficiale di Battlefield 2042, in base a quanto riferito da DICE ed Electronic Arts nella campagna marketing legata al gioco, cosa piuttosto curiosa considerando che si tratta di un gioco multipiattaforma, destinato a uscire anche su PS4 e PS5: si tratta dunque solo di una classica trovata promozionale o ci sono degli accordi di esclusiva parziale previsti?

Non è ancora chiaro: per il momento sembra essere solo una sorta di slogan per la campagna promozionale, che si avvarrà del logo di Xbox di iniziative di co-marketing legate alla console Microsoft, come abbiamo già visto anche con la presentazione del gameplay alla conferenza Xbox per l'E3 2021.

Tuttavia, non è escluso che possano esserci esclusive parziali o temporali su alcuni elementi del gioco: ormai da alcuni anni, cose del genere le vediamo normalmente per quanto riguarda Call of Duty e le piattaforme PlayStation, così come era accaduto in precedenza con Destiny: in quei casi, oltre agli accordi di marketing, PS4 e PS5 hanno ottenuto, ad esempio, l'accesso anticipato ai nuovi contenuti e anche modalità esclusive.

Per quanto riguarda Battlefield 2042 non ci sono notizie di questo tipo, per il momento, ma non è detto che non siano previste, considerando il legame tra il gioco e la piattaforma Xbox. D'altra parte, bisogna dire che EA sta portando avanti partnership di questo tipo anche su altri fronti: con Nvidia abbiamo "l'esperienza PC definitiva" di Battlefield 2042, oltre ad altre iniziative con Logitech, Polaris e WD_Black, dunque è probabile che si tratti solo di una sorta di slogan pubblicitario.

Ne sapremo di più forse il 22 luglio 2021, data in cui andrà in scena l'EA Play Live di quest'anno, con protagonista proprio Battlefield 2042 insieme alle altre novità di Electronic Arts.