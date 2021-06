Loki 1x04, la recensione

La settimana scorsa Loki ci aveva deluso. Dopo un ottimo inizio , la nuova serie targata Disney+ aveva incontrato qualche difficoltà proprio al giro di boa: nel terzo episodio mancava quel guizzo che aveva caratterizzato le settimane precedenti, senza che la storia facesse passi avanti significativi proprio a metà stagione. Preoccupati che la serie diretta da Kate Herron potesse tradirci di nuovo, un po' come il suo machiavellico protagonista, ci siamo avvicinati al quarto appuntamento con non poca diffidenza, e invece ci siamo trovati alle prese con quaranta minuti di ottima televisione.

L'evento nexus

Questa settimana Loki si apre con un flashback. In un passato imprecisato, la cacciatrice Ravonna Renslayer, non ancora giudice della TVA, compare ad Asgard e prende in custodia una bambina che, naturalmente, è la giovane Sylvie. Quest'ultima le sfugge e scompare nelle pieghe del tempo: è così che inizia la caccia alla variante Loki che tormenta la TVA.

Il nostro antieroe e la sua controparte, nel presente, sono ancora su Lamentis-1 ad attendere, rassegnati, la fine del mondo. Li salva Mobius all'ultimo momento, imprigionandoli nuovamente in attesa delle direttive dei Custodi del Tempo.

Loki 1x04 ci ha un po' ricordato The Closer nelle scene in cui Mobius torchia Loki per scoprire i suoi piani, ma la serie ha già cambiato faccia più di una volta e questa settimana non intende restare nei confini di un solo format. L'episodio è sorprendente e pieno di colpi di scena, a cominciare dal cammeo di Jaimie Alexander che torna a interpretare Lady Sif in un loop temporale costruito per tormentare Loki all'infinito. La breve sortita della Alexander anticipa il suo ritorno al cinema, visto che dovrebbe comparire l'anno prossimo in Thor: Love and Thunder.

Loki 1x04, una scena dell'episodio.

"L'evento nexus" è un episodio tira e molla per una buona metà; non si capisce che piega voglia prendere, se voglia mantenere un tono introspettivo e sviluppare i personaggi attraverso dialoghi e interazioni, o se voglia imbastire la sottotrama cospirazionista in cui Mobius, che già nutre sospetti nei confronti di Ravonna e dei Custodi del tempo, indaga sui segreti della TVA credendo alle parole di Loki.

Alla fine, c'è di tutto un po'. Persino cacciatrice B-15, che fino a questo momento ci era sembrata un personaggio assolutamente di contorno, svolge un ruolo di primaria importanza, e sinceramente non ci aspettavamo né di incontrare i Custodi tanto presto, né di vedere Owen Wilson lasciarci le penne d'improvviso. Immaginate la nostra faccia quando la stessa sorte è toccata proprio a Loki. Fortunatamente, la scena dopo i titoli di coda suggerisce che ci siano ancora speranze non solo per il nostro protagonista - ma questo era ovvio - ma anche per l'agente Mobius.