Metroid: ripassiamo la storia, in attesa di Dread

In quel momento la comunità viene attaccata dai Pirati Spaziali, che lasciano una sola superstite (indovinate chi), una bimba poi raccolta, allevata e allenata dalla civiltà Chozo (accorsa lì seguendo un segnale d'allarme, una costante dell'avventura). Nei manga viene mostrato anche il breve servizio all'interno della Federazione Galattica, prima che Samus si metta in proprio come cacciatrice di taglie.

La seconda premessa riguarda dei manga (scritti da Koji Tazawa e disegnati da Kenji Ishikawa), pubblicati tra il 2003 e il 2004, che citano alcuni eventi interessanti per la comprensione della storia. Mettono in scena, ad esempio, i fatti avvenuti su K-2L: si tratta di un pianeta/colonia della Terra, dove Samus vive coi genitori (Rodney e Virginia Aran) fino ai tre anni.

La prima riguarda la serie Metroid Prime che, per quanto eccellente, per quanto ritenuta da molti più importante e riuscita di quella bidimensionale, da Nintendo è trattata come un'entità a parte; è stata sviluppata da Retro Studios, lontana dal Giappone, e Sakamoto l'ha sempre considerata "altro" rispetto alla "sua" creatura. Gli eventi non sono esterni alla saga, ma costituiscono una grande parentesi: si collocano tra Metroid e Metroid II . Oltre a questo, nessun episodio bidimensionale cita mai ciò che succede a Samus Aran, la celebre eroina della saga, durante i capitoli sviluppati in Texas.

Escludendo remake e spin-off, sono ormai undici anni che non esce un nuovo Metroid. Addirittura ventisette ne sono passati dall'ultimo capitolo puramente bidimensionale per home console. L'otto ottobre 2021 arriverà su Nintendo Switch Metroid Dread , che a livello di storia - stando a Sakamoto - donerà una conclusione agli eventi narrati nei capitoli precedenti.

Metroid

Metroid: un'immagine del primo gioco della serie.

Gli eventi di Metroid sono stati raccontati in due circostanze: la prima su NES, la seconda attraverso il remake Metroid: Zero Mission per Game Boy Advance. L'adattamento portatile ha inserito un'intera porzione di avventura in più, e soprattutto ha aggiunto dettagli alla storia, per cui prenderemo quello come riferimento.

Tutto inizia quando la Federazione Galattica è interessata a studiare i metroid, delle creature potenzialmente devastanti che, se addomesticate, potrebbero rivelarsi molto utili: la Federazione tuttavia viene anticipata dai Pirati Spaziali, che potrebbero (e vorrebbero) utilizzarli come arma biologica per conquistare la galassia. La Federazione Galattica spedisce una cacciatrice di taglie, Samus Aran, sul pianeta Zebes.

La sua missione è quella di eliminare ogni metroid sul pianeta; il nemico più pericoloso che affronta è Cervello Madre (meglio noto come Mother Brain), un'entità onnisciente che parzialmente controlla anche i metroid. Dopo averla sconfitta, e dopo aver eliminato dei nemici che diverranno poi tipici come Ridley e Kraid, Samus Aran prova a scappare dal pianeta con la sua navicella spaziale, ma viene colpita (nel remake) dai Pirati, e ritorna su Zebes un'altra volta, deprivata della sua Tuta (Power Suit). Nel gioco originale invece, concludendosi l'avventura con la fuga della cacciatrice, foste stati abbastanza bravi, è qui che scoprireste per la prima volta il sesso di Samus Aran.

Metroid: Zero Mission: Samus combatte nel remake per Game Boy Advance.

In Zero Mission, Samus si ritrova tra le rovine della civiltà Chozo, dai quali è stata allevata. Con estrema fatica, riesce a recuperare una Power Suit, una Tuta che non è una semplice armatura, ma un vero e proprio esoscheletro. Alla fine Samus distrugge tutti i metroid e anche la navicella dei Pirati Spaziali, dalla quale scappa usando una "scialuppa" di salvataggio spaziale.

Ora ci sarebbe la parte relativa a Metroid Prime ma, per i motivi precedentemente elencati, passiamo direttamente a Metroid II.