Call of Duty: Black Ops Cold War: stasera si conclude il GroupStage dell'ESL Flowe Championship

Grande serata a base di esport e emozioni sul nostro canale di Twitch. A partire dalle 20:45 ospiteremo la giornata conclusiva del GroupStage dell'ESL Flowe Championship, in altre parole il campionato ufficiale PlayStation per Call of Duty: Black Ops Cold War.

Si tratta del campionato esport promosso da Flowe Banca Mediolanum. Tutti i giocatori italiani di Call of Duty: Black Ops Cold War hanno avuto modo, attraverso la propria PlayStation, di partecipare a ESL Flowe Championship. Il campionato è stato strutturato in quattro tornei di qualifica, da disputare ogni weekend a partire dal 1° maggio.

Adesso che le qualifiche si sono concluse, si stanno giocando i Groupstage. Oggi, mercoledì 30 giugno si giocheranno i 2 match conclusivi del Group A e B. A partire dalle 19 EMME GAMING e SHARKS si scontreranno per decidere chi affronterà i SoA. Dall'altra parte Guarda che bello affronteranno i Bo4 star per capire gli sfidanti dei Manguste Esports. Sarà sicuramente una serata di esport entusiasmante.

Anche voi potrete seguire le gare in diretta attraverso il player video presente in questa notizia e più o meno in tutte le pagine del sito. Il tutto a partire dalle 20:45. Vi aspettiamo.