ASUS x Gundam: RTX 3090 e 3080, schede madri, case e alimentatori griffati

ASUS ha lanciato un'entusiasmante collaborazione con la serie Gundam per dar vita a edizioni speciali delle RTX 3090 e RTX 3080, nonché a schede madri, alimentatori, case e accessori griffati sullo stile del mobile suit bianco oppure degli Zaku del Principato di Zeon.

In attesa di notizie sul film live action di Gundam prodotto da Netflix, si tratta senza dubbio di un annuncio che i tantissimi fan dell'anime targato Sunrise accoglieranno con gioia, nella speranza che le schede video in particolare non risultino da subito introvabili.

"La collaborazione tra ASUS e SUNRISE unisce la passione per il gioco e i grandi mecha, presentando la collezione GUNDAM", si legge sul sito ufficiale dell'iniziativa, dov'è possibile visionare tutti i prodotti e scoprire dove acquistarli.

"Il design della collezione è ispirato all'originale RX-78-2 Gundam e al famigerato MS-06S Zaku II di Char, con schede madri, schede grafiche, case gaming, cooler all-in-one, monitor gaming, periferiche, router, abbigliamento e dispositivi. Costruisci il miglior pc gaming a tema GUNDAM ed entra nel mondo dei Newtype."

Torneremo a breve sui prodotti della linea ASUS x Gundam con un approfondimento dettagliato, foto e caratteristiche tecniche di ogni dispositivo.