Gundam: Netflix annuncia un film live action sulla serie, scelto il regista

Anche Gundam diventa una co-produzione Netflix: l'annuncio in questo caso riguarda un film live action in progetto all'interno della compagnia di distribuzione e produzione video che ha già un regista scelto, in attesa di conoscere altre informazioni su questa interessante iniziativa.

Si tratta del primo film girato dal vivo in assoluto per Gundam, che immaginiamo fonderà scene con attori in carne e ossa a tanta computer grafica, pensando a quello che dovrà mettere in scena. L'operazione, non certo facilissima, è affidata alla direzione del regista Jordan Vogt-Roberts, annunciato oggi con un tweet da parte dell'account ufficiale di Netflix.

La casa editrice Sunrise ha stretto un accordo in precedenza con Legendary Entertainment per portare Mobile Suit: Gundam sul grande schermo, un'idea che ha preso consistenza soprattutto dopo il successo di Pacific Rim anche sul mercato occidentale, cosa che ha dimostrato la possibilità effettiva di produrre un film cinematografico sui robot.

Il noto autore Brian K. Vaughan, famoso soprattutto nell'ambito dei fumetti, sembra si stia occupando della scrittura della sceneggiatura, con Vogt-Roberts nel ruolo di regista e anche di supervisore del progetto. Non è chiaro se questo sia destinato ad essere un adattamento della serie originale di Yoshiyuki Tomino, di una delle molte altre serie o una storia completamente originale.



Nel frattempo, Netflix si è anche accordata con Sony per i diritti di film di Uncharted, Spider-Man e altro, mentre sul fronte degli adattamenti live action di serie animate nipponiche ricordiamo che c'è sempre quella di One Piece in lavorazione.