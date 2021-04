Uncharted, Spider-Man e non solo: i film Sony arriveranno su Netflix, c'è l'accordo

Sony ha stretto un accordo pluriennale con Netflix, attualmente per il mercato USA, che prevede la pubblicazione dei film della compagnia giapponese sulla piattaforma streaming americana, successivamente alla pubblicazione teatrale e a quella home video. Sin dal 2006, il partner di Sony è stata Lionsgate. Questo accordo comprende film del calibro di Mobius, Uncharted, Bullet Train e il seguito di Spider-Man: Into the Spider-Verse.

L'accordo avrà inizio nel 2022 e durerà per cinque anni. In futuro saranno inclusi anche franchise come Jumanji e Bad Boys. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, l'accordo tra Sony e Netflix è valso circa un miliardo di dollari. Netflix avrà la possibilità di pubblicare in esclusiva parte della libreria di Sony, la quale include le produzioni Columbia e studio come Tri-Star, Sony Pictures Classics e Screen Gems. Ricordiamo anche che Sony e Netflix hanno già attivo un accordo per la pubblicazione dei titoli Sony Pictures Animation, siglato nel 2014. In questo nuovo accordo sono inclusi anche una serie di produzioni Marvel, come i futuri titoli di Spider-Man e Venom. Non sono però inclusi Venom: Let There Be Carnage e Spider-Man No Way Home in quanto sono attesi nel 2021.

Netflix si è anche impegnata a finanziare un certo numero di produzioni del Motion Picture Group di Sony, che includeranno film che Sony intende realizzare direttamente per il servizio streaming.

Reiteriamo che questi accordi sono legati al mercato USA: per il momento non è chiaro se anche in Europa e più precisamente in Italia Netflix potrà pubblicare i prodotti Sony.

