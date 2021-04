NEO: The World Ends with You: data di uscita su PS4, Switch e PC in un trailer

NEO: The World Ends with You ha una data di uscita ufficiale su PS4 e Nintendo Switch, svelata da un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile su entrambe le piattaforme a partire dal 27 luglio.

C'è tuttavia una novità: rispetto all'annuncio di NEO: The World Ends with You dello scorso novembre, Square Enix ha rivelato che il titolo arriverà anche su PC nel corso dell'estate, via Epic Games Store.

Ambientato nel quartiere di Shibuya a Tokyo, come si può vedere dalle immagini che trovate qui sotto, il titolo racconta la storia di un gruppo di ragazzi che decidono di cimentarsi con una misteriosa sfida.

Fra gli abitanti della città si nascondono infatti misteriose creature invisibili a occhio nudo, e il nostro compito sarà quello di scovarle ed eliminarle utilizzando un set di poteri psichici.

Gli scenari di NEO: The World Ends with You riprendono alcuni scorci reali, vedi ad esempio il celebre incrocio di Shibuya e il palazzo della Tower Records, utilizzando però uno stile peculiare enfatizzato dal cel shading.