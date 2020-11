NEO: The World Ends with You annunciato per PS4 e Nintendo Switch con trailer

NEO: The World Ends with You è il nuovo capitolo della serie per PS4 e Nintendo Switch, annunciato oggi da Square Enix con trailer di presentazione e un periodo di uscita previsto per l'estate del 2021.

Alla fine del conto alla rovescia pubblicato sul nuovo sito teaser da parte di Square Enix si è realizzato quello che è praticamente un sogno per molti fan del titolo in questione, che non aveva avuto seguito dalla sua uscita nel 2007 tranne le numerose riedizione che hanno portato fino alla versione The World Ends With You: Final Remix per Nintendo Switch.

In questo caso si tratta di un vero e proprio seguito per l'action RPG caratterizzato da una particolare ambientazione contemporanea e urbana, che ci riporta nuovamente nel popolare quartiere di Shibuya a Tokyo per assistere a un nuovo evento inquietante: in questo caso si tratta del "Reaper's Game", una sorta di guerra per la sopravvivenza.

Protagonista della storia è Rindo, che si ritrova suo malgrado coinvolto in questo macabro gioco, costretto a parteciparvi ma cercando anche di scoprirne i segreti e capire eventualmente come porvi fine.

Come il primo capitolo, anche NEO: The World Ends with You è caratterizzato da un particolare stile grafico che mischia elementi 3D e 2D ma dall'aspetto vicino a una sorta di fumetto o graffito, in grado di ricreare in maniera unica lo stile urbano del celebre quartiere di Tokyo.

Stranamente, per il momento sono state annunciate solo le versioni PS4 e Nintendo Switch, in attesa di ulteriori informazioni sul possibile arrivo del gioco anche in versione next gen, mentre il periodo di uscita previsto è l'estate del 2021.

Proprio qualche ora fa avevamo visto il nuovo trailer rilasciato in occasione dell'annuncio del periodo di uscita di The World Ends with You The Animation.