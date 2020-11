Cyberpunk 2077: 175 ore di gioco e non è ancora concluso, dice un tester

Cyberpunk 2077 sembra sia destinato a presentare una mole di contenuti davvero impressionante, come sostiene il responsabile della sezione QA di CD Projekt RED, Łukasz Babiel, il quale ha raggiunto le 175 ore di gameplay senza comunque aver fatto tutto quello che c'è da fare nel mondo di gioco, non avendolo concluso.

Considerando la vastità caratteristica degli RPG di CD Projekt RED, come abbiamo visto per la serie The Witcher, non stupisce che anche Cyberpunk 2077 si presenti come una vera e propria cornucopia di contenuti e cose da fare nel suo vasto mondo esplorabile, ma la quantità di ore segnalata da Łukasz Babiel è comunque impressionante.

Inoltre, bisogna anche considerare che il gioco presenta diversi Life Path, ovvero gli avvii differenziati dal punto di vista narrativo che determinano tre scelte piuttosto diverse che possono incrementare ulteriormente la longevità del gioco e la varietà delle situazioni da incontrare e dei contenuti da scoprire.

In pratica, Babiel ha pubblicato su Twitter un'immagine nel classico stile del meme "how it started/how it's going" mostrando il suo salvataggio che conta 175 ore di gameplay. Alla domanda sul fatto se abbia comunque scoperto tutto quello che c'è da fare, il responsabile del QA di CD Projekt RED ha risposto "no".

Dall'immagine possiamo inoltre vedere che Cyberpunk 2077 distingue i vari salvataggi in base al life path che è stato scelto inizialmente, in modo da poterli riconoscere meglio, probabilmente, considerando che è visibile la scritta "Nomad", che contraddistingue l'avvio del gioco come outsider che vive nel deserto al di fuori di Night City.

Che Cyberpunk 2077 sia uno dei giochi più attesi in assoluto dal pubblico si capisce anche dal fatto che il recente trailer del gameplay ha totalizzato oltre 21 milioni di visualizzazioni, per il resto vi rimandiamo alle ultime informazioni dal Night City Wire prima del lancio.