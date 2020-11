Balan Wonderworld, due nuovi trailer per altrettanti mondi di gioco

Balan Wonderworld si mostra in video con due nuovi trailer, per altrettanti mondi di gioco, e con una serie di immagini inedite che confermano i valori artistici di questa produzione.

In uscita il 26 marzo 2021 su tutte le piattaforme, Balan Wonderworld è il nuovo action game prodotto da Square Enix e diretto da Yuji Naka, il creatore di Sonic.

Caratterizzato da un'ambientazione estremamente fantasiosa, come confermano i filmati relativi al capitolo 2 e al capitolo 3 della campagna, il gioco promette davvero bene sul fronte artistico.

L'esperienza offrirà un totale di dodici scenari, tutti vivaci e coloratissimi, ma anche svariati nemici da affrontare e spettacolari boss fight che si occuperanno di chiudere ogni livello.

Sarà inoltre possibile affrontare Balan Wonderworld non solo in solitaria, ma anche in modalità cooperativa insieme a un altro giocatore.