Watch Dogs: Legion, il grosso bug del salvataggio verrà sistemato a dicembre

Watch Dogs: Legion su Xbox Series X in particolare soffre di un bug potenzialmente distruttivo per l'esperienza di gioco legato all'auto-salvataggio, che ha attualmente una soluzione in lavorazione e in arrivo per i primi di dicembre con un aggiornamento.

Non avendo la possibilità di salvare manualmente, Watch Dogs: Legion si basa interamente sul sistema di auto-salvataggio e se questo si corrompe, chiaramente, le conseguenze possono essere decisamente nefaste per i giocatori, che non hanno modo di ricorrere ad altri salvataggi per bypassare il problema.

Il bug in questione non si verifica sempre e non è ancora chiaro quali siano gli eventi scatenanti, ma si manifesta in diverse maniere: semplicemente non effettuando il salvataggio o ignorando i vari checkpoint previsti nel gioco, cosa che di fatto porta a rovinare intere partite e ore di gioco.

Il problema sembra verificarsi soltanto nella versione Xbox Series X di Watch Dogs: Legion e i casi sono ormai diversi, come dimostrano le numerose segnalazioni anche attraverso i canali ufficiali della compagnia.

Proprio attraverso Twitter è arrivata la conferma del fatto che Ubisoft sta per rilasciare una patch che dovrebbe risolvere il problema in questione. Rispondendo al messaggio di un utente che lamentava lo stesso problema, l'account ufficiale del gioco ha riferito che il team è a conoscenza del problema e sta lavorando a una sistemazione, che dovrebbe essere pubblicata in una patch per l'inizio di dicembre.

Per quanto riguarda il gioco, abbiamo visto di recente un video confronto tra la versione PS5 e Xbox Series X di Watch Dogs: Legion, mentre ulteriori informazioni al riguardo le potete trarre leggendo la recensione del gioco.