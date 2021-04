PS5 è la console più venduta per il secondo mese di fila in UK a marzo 2021

GfK Entertainment riporta i nuovi dati mensili delle vendite hardware e software del Regno Unito. In UK, PS5 è la console più venduta per il secondo mese di fila. In seconda posizione troviamo Xbox Series X|S e in terza Nintendo Switch: per la prima volta dopo anni la console della casa di Kyoto arriva sull'ultima posizione del podio.

Detto ciò, bisogna comunque notare che Nintendo Switch continua a vendere molto bene. Le vendite dei primi tre mesi del 2021 sono del 13.6% superiori rispetto a quelle dei primi tre mesi del 2020: un risultato notevole per una console che sta ora entrando nel proprio quinto anno di vita. PS5 e Xbox Series X|S sono però riuscite a ottenere le prime due posizioni grazie all'arrivo di nuove scorte.

Marzo 2021, dal punto di vista console, non è stato un mese da record, ma è causa del fatto che marzo 2020 aveva visto l'inizio delle quarantene per il COVID-19, le quali hanno a propria volta causato un'impennata di acquisti di macchine da gioco. Precisamente, sono state vendute 217.268 console in UK nel periodo di riferimento: un numero impressionante, ma comunque inferiore del 7.6% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Parlando di giochi scatolati, invece, si è superato il milione di unità a marzo 2021, cifra del 20% inferiore rispetto allo stesso periodo del 2020. La classifica, che potete vedere in forma completa poco sotto, è dominata da titoli Nintendo Switch come Animal Crossing: New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Monster Hunter Rise, Mario Kart 8: Deluxe e Super Mario 3D All-Stars. Non manca però un titolo PS5, precisamente Marvel's Spider-Man: Miles Morales.



Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo) Monster Hunter Rise (Capcom) Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Sony) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) FIFA 21 (EA) Minecraft: Switch Edition (Nintendo/Mojang) Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Ring Fit Adventure (Nintendo) Assassin's Creed: Valhalla (Ubisoft) Minecraft Dungeons (Microsoft) Super Mario Odyssey (Nintendo) Luigi's Mansion 3 (Nintendo) Just Dance 2021 (Ubisoft) Watch Dogs Legion (Ubisoft) 51 Worldwide Games (Nintendo) Pokémon Sword (Nintendo) LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros)

Vengono poi indicati i dati degli accessori per il mese di marzo 2021. Sony è al primo posto, poco sopra Turtle Beach. Il successo è guidato dagli accessori PS5, come il DualSense (numero 1 del mese), headset Pulse 3D (numero 5) e la stazione di ricarica del DualSense (numero 7). A marzo, in UK, sono stati venduti 886,091 accessori gaming.

Abbiamo inoltre scoperto che PS5 ha venduto più di PS Vita, Wii U e Dreamcast in UK, in soli 5 mesi.