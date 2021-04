PS5 ha venduto più di PS Vita, Wii u e Dreamcast in UK, in soli 5 mesi

PS5 non è affatto facile da trovare in questo momento. I giocatori, ad ogni nuovo approvvigionamento dei negozi, assaltano gli store digitali in cerca di una console, sperando di essere tra i fortunati che riusciranno a portarsela a casa. Ci sono alcune nazioni che stanno segnando comunque ottimi numeri, ad esempio il Regno Unito (o UK se preferite) dove PlaStation 5 ha già superato le vendite di PS Vita, Wii U e SEGA Dreamcast.

L'informazione arriva da Christopher Dring, firma di GamesIndustry.biz. Precisiamo che le vendite di PS5 non sono superiori a quelle registrate da PS Vita, Wii U e SEGA Dreamcast in un periodo di tempo identico (ovvero circa 5 mesi dall'uscita) ma a quelle totali. Nel Regno Unito sono già state piazzate più PS5 di quante PS Vita, Wii U e SEGA Dreamcast siano mai state vendute in tutti i rispettivi cicli vitali.

Non pariamo chiaramente di tre piattaforme dal successo stratosferico, ma nondimeno ci permette di capire che il numero di PS5 piazzate nelle case dei giocatori è molto alto per quanto riguarda il Regno Unito. Al tempo stesso, la domanda rimane superiore all'offerta.

Abbiamo inoltre visto che PS5 vende più di Xbox e Switch in Spagna, classifica di metà marzo 2021. Dovremo anche vedere quali saranno i risultati software di fine aprile, quando uscirà una nuova esclusiva PS5: Returnal, alla quale è stato recentemente dedicato un nuovo video da 12 minuti.