PS5 vende più di Xbox e Switch in Spagna, classifica di metà marzo 2021

La testata spagnola Vandal svela i dati di vendita videoludici della settimana 15 - 21 marzo 2021, sia per l'hardware che per il software. Tramite questi possiamo vedere che PS5 continua a vendere bene, superando nel periodo in analisi sia le vendite di Xbox che di Switch, anche sommate. Vediamo tutti i dati.

Ecco la classifica hardware delle vendite spagnole della settimana 15 - 21 marzo 2021:



PS5 Standard: 8.050 unità

Nintendo Switch: 4.400 unità

PlayStation 5 Digital: 2.800 unità

PlayStation 4: 1.000 unità

Xbox Series S: 575 unità

Xbox Series X: 400 unità

Xbox One: 100 unità

Come potete vedere, sommando le vendite di entrambe le versioni di PS5, si raggiunge la cifra di 10.850 console vendute, ben al di sopra dei risultati di Xbox Series X|S e di Nintendo Switch (al contrario di quanto accade in Giappone). La vendita di console PlayStation permette inoltre a Spider-Man Miles Morales in versione PS5 di risalire nella classifica delle vendite software, che potete vedere qui sotto:



Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) Animal Crossing: New Horizons (Switch) Grand Theft Auto V (PS4) Hades (Switch) Minecraft (Switch) Spider-Man: Miles Morales (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Switch) Ring Fit Adventure (Switch) Call of Duty: Black Ops IIII (PS4)

Super Mario 3D World + Bowser's Fury convince anche la Spagna

Come potete vedere, però, la classifica è comunque dominata da giochi Switch, in primis l'apprezzatissimo Bowser's Fury. Come detto, questa classifica è della settimana 15 - 21 marzo 2021, ovvero precedente all'uscita di Monster Hunter Rise. Sarà interessante vedere, appena saranno disponibili, i dati di vendita di Switch dell'ultima settimana di marzo.

