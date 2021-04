PS5 e Xbox Series X|S: la loro carenza potrebbe dipendere da pezzi da 1 dollaro

Secondo un nuovo report, il rallentamento nella produzione globale di elettronica potrebbe essere causato da un collo di bottiglia difficilmente aggirabile. Sembra infatti che la scarsità di PS5 e Xbox Series X|S, ma anche di decine di altri prodotti come automobili, PC e smartphone, dipenda principalmente dalla mancanza di due componenti molto comuni e soprattutto poco costosi. Stiamo parlando dei display driver e dei chip di gestione della corrente elettrica, due componenti acquistabili, anche nelle loro versioni più avanzate, con un 1 dollaro.

Secondo Bloomberg, infatti, questi due piccoli pezzi sono presenti in praticamente qualunque oggetto con un minimo di elettronica al suo interno. Essendo piuttosto semplici e poco costosi, questi chip vengono prodotti all'interno di impianti vecchi e poco modulari. In questo modo l'esplosione della domanda di questo genere di componenti si è scontrata con l'impossibilità di trasformare i ritmi della produzione, per via dei ricavi troppo risicati e ottimizzati all'estremo.

Mentre i componenti di alto livello hanno margine per aumentare in breve tempo la produzione assorbendo gli eventuali costi per la trasformazione degli impianti o l'aumento della forza lavoro, nel caso di questi due chip sembra ci sia poco da fare. Le compagnie che li producono sono poco interessate a cambiare le cose nel breve termine. "Le linee esistenti sono completamente ammortizzate e ottimizzate per ottenere rendimenti quasi perfetti" si legge nel report di Bloomberg. Una cosa che significa, da una parte, componenti che costano pochissimo, ma dall'altra che nessuno ha intenzione di toccare una macchina perfetta.

E a noi tocca aspettare.