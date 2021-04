Oddworld: Soulstorm, trailer di lancio e tante immagini per il gioco PS Plus di aprile 2021

In previsione del lancio del 6 aprile, Oddworld Inhabitants ha pubblicato il trailer di lancio e tante nuove immagini di Oddworld: Soulstorm. Per chi non lo sapesse, questa nuova avventura sarà disponibile da oggi come parte dell'offerta PS Plus di aprile 2021, ma è acquistabile anche su PC attraverso l'Epic Games Store.

Una versione fisica del gioco arriverà per PlayStation 4 e PS5 il 6 luglio 2021.

Oddworld: Soulstorm è il secondo di una serie di cinque giochi. Soulstorm continuerà la storia di Abe the Mudokon, che abbiamo conosciuto in Oddworld: New 'n' Tasty. Abe è nato in un sistema nel quale lui e la sua specie sono relegati in fondo alla catena alimentare. Il suo compito sarà quello di salvare sé stesso e quelli della sua specie dalla macellazione, fuggendo dall'impianto Molluck the Glukkon.

A chi non conoscesse la serie potremmo dire che Oddworld: Soulstorm è un platform con diversi momenti di avventura e una forte componente narrativa ricca di senso dell'umorismo. In Oddworld: Soulstorm ogni azione corrisponde ad una reazione: più abitanti salverete e più persone aiuterete e più il Quarma influenzerà le abilità del protagonista e l'evoluzione della storia.

In attesa della nostra recensione di Oddworld: Soulstorm, vi lasciamo ad una ricca gallery di nuove immagini.