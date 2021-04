Nintendo Switch, l'aggiornamento 12.0.0 è disponibile, corregge un bug nel backup dei salvataggi

Nintendo ha pubblicato nella notte l'aggiornamento 12.0.0 di Nintendo Switch. Si tratta di un update piuttosto cospicuo, come è possibile notare dal cambio di numerazione del firmware, che va a modificare diversi file ed elementi del software di sistema. Ufficialmente, però, l'unica grande novità è la correzione di un bug nel backup dei salvataggi che impediva loro di essere caricati correttamente online.

Come da tradizione di Nintendo, gli aggiornamenti di sistema sono poco dettagliati, nonostante portino, secondo le consuetudini dell'informatica, dei nomi ridondanti. Ogni volta che un software sale di un'unità, infatti, ci si aspetta una versione completamente nuova dello stesso. In questo caso, effettivamente, Nintendo è andata a ritoccare diversi elementi del sistema operativo di Switch, nonostante -apparentemente- non abbia cambiato molto.

L'unica novità sostanziale è la correzione di un bug che impediva al backup dei salvataggi di caricarsi correttamente online. Questo bug impediva ai salvataggi di caricarsi correttamente sul cloud nel caso in cui la connessione veniva interrotta.

Con questo aggiornamento non dovrebbe più succedere, ma la grande N consiglia di verificare che non si abbia avuto questo problema in passato. Per controllare occorre andare in "HOME" > "Impostazioni di sistema" > "Gestione dati" > "Cloud dei dati di salvataggio" e verificare che non compaia un messaggio simile a quello dell'immagine qui sotto.

Messaggio di errore del caricamento dei salvataggi sul cloud.

Come dicevamo di cambiamenti sembrano essercene tanti, ma OatmealDome sostiene che non vanno a modificare sostanzialmente nulla nella struttura del sistema operativo di Nintendo Switch.