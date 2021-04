Mortal Kombat, il film: un video mostra il "kast" del film

In queste settimane Warner Bros. sta cercando tutti i modi possibili che ha per lanciare nel miglior modo possibile il nuovo film dedicato a Mortal Kombat. In questo nuovo video featurette, per esempio, Warner presenta il "kast" del film e tutti i personaggi che incontreremo nella pellicola.

Nel caso vi interessi approfondire l'argomento, qualche giorno fa abbiamo pubblicato un'intervista a regista e produttore di Mortal Kombat nella quale hanno detto di aver "gettato le basi per un lungo franchise".

In questo video di 3 minuti possiamo vedere Lewis Tan, che interpreta un combattente MMA di nome Cole Young, a dir la verità un personaggio inedito per la serie. Nella pellicola ci saranno anche Sub-Zero, Sonya Blade, Liu Kang e molti altri celebri personaggi del videogioco.

A dirigere il tutto sarà l'australiano Simon McQuoid, al debutto in una pellicola di questo tipo. Alla produzione ci sono James Wan ("The Conjuring" e "Aquaman,"), Todd Garner ("Into the Storm" e "Tag"), McQuoid e E. Bennett Walsh ("Men in Black: International", "The Amazing Spider-Man 2").

Mortal Kombat arriverà nei cinema il 16 aprile (dove i cinema sono aperti) e dopo un mese su HBO Max.