Borderlands il film: Edgar Ramirez sarà Atlas, il nemico della pellicola di Eli Roth

Il film di Borderlands diretto da Eli Roth si arricchisce con un nuovo attore. Secondo Hollywood Reporter, infatti, la produzione ha individuato in Edgar Ramirez il profilo perfetto per interpretare Atlas, ovvero il nemico della pellicola ispirata al gioco Gearbox/2K.

Ramirez, famoso per aver recitato in Che - L'argentino e Che Guerriglia di Soderbergh, Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow, Point Break di Ericson Core, o recentemente in Yes Day di Miguel Arteta, si unisce ad un cast davvero promettente. Stiamo parlando di professionisti del calibro di Ariana Greenblatt nei panni di Tiny Tina, Cate Blanchett (Lilith), Jack Black (Claptrap), Kevin Hart (Roland), Jamie Lee Curtis (Tannis) e Florian Munteanu (Krieg).

La pellicola, inoltre, è scritta da Craig Mazin, lo sceneggiatore che ha vinto un Emmy per Chernobyl, ma che conosciamo per essere al lavoro sulla serie TV di The Last of Us. Tra i produttori esecutivi notiamo Randy Pitchford (il fondatore di Gearbox, ovvero lo studio che ha creato la serie di Borderlands) e Strauss Zelnick, chairman di Take-Two Interactive, il publisher del gioco

Cosa ne pensate di queste premesse?