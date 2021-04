The Elder Scrolls 5: Skyrim, il cosplay di Aela di Jannetin è perfetto e pasquale

Il cosplay di Aela, uno dei personaggi più amati di The Elder Scrolls 5: Skyrim, è perfetto, anche per la Pasqua. Jannetin, infatti, non solo ha realizzato un costume di grande qualità, ma ha deciso di offrire quello che sembra un dolce tipico per rendere il tutto più a tema.

Aela la cacciatrice è un personaggio di The Elder Scrolls V: Skyrim. È un lupo mannaro Nord, ladro e membro dei Compagni. Per via della sua storia e della sua bellezza e sicuramente uno dei preferiti del gioco di Bethesda, sia da portare in giro per il mondo come seguace, sia per mettere su famiglia.

Come seguace Aela è perfetta grazie alla sua abilità con l'arco, oltre che le sua furtività, che le consente di passare inosservata anche nelle situazioni più caotiche.

Evidentemente, però, è una brava cuoca. Nel sul cosplay Jannetin mostra un dolce tipico pasquale, dovrebbe essere russo. Quello che è importante, però, è notare il bellissimo costume della modella, davvero ricco di dettagli di qualità. L'armatura leggera abbina parti in pelle con atre in metallo, oltre che inserti in pelliccia. A completare il tutto ci sono i lunghi capelli rossi e la pittura sulla faccia, perfetta per mimetizzarsi durante le sessioni ci caccia.

Jannetin non è nuova a questo genere di interpretazioni. L'abbiamo già ospitata in queste pagine in passato, per esempio in questo cosplay di Hallibel di Bleach mesmerizzante e in questo cosplay di Cyberpunk 2077.

Cosa ve ne pare?