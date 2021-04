Xbox Game Pass: Battlefield 6 nel catalogo al lancio? Un FPS third party in autunno

Xbox Game Pass potrebbe ospitare un grosso FPS third party nella seconda metà del 2021, secondo un insider, e in molti pensano a Battlefield 6 che potrebbe essere lanciato direttamente nel catalogo del servizio su abbonamento di Microsoft.

Il rumor parte, anche questo, da Nick "Shpeshal Ed" Baker, conduttore del podcast di XboxEra, il quale è considerato una fonte piuttosto affidabile per aver azzeccato qualche informazione in passato, anche se questo non ci consente di avere la certezza sulla questione.

"C'è un certo sparatutto in soggettiva tripla A third party che potrebbe essere lanciato molto probabilmente direttamente nel Game Pass questo autunno", ha affermato Shpeshal Ed, senza fornire ulteriori indicazioni. Nel periodo autunnale si concentrano diverse usciti e alcuni titoli che già conosciamo potrebbero rientrare nell'identikit in questione.

Scartando Call of Duty 2021, (o Call of Duty: Vanguard, come potrebbe chiamarsi secondo varie voci) considerando i rapporti piuttosto freddi fra Activision e Microsoft sul fronte del Game Pass, il candidato principale potrebbe essere Battlefield 6: d'altra parte, con EA Play integrato in Xbox Game Pass Ultimate e la presenza già di numerosi giochi Electronic Arts, la partnership tra quest'ultima e Microsoft è decisamente solida.

Tuttavia, non sarebbe nemmeno l'unica possibilità, considerando la presenza di altri giochi del genere che potrebbero emergere nello stesso periodo, tra i quali c'è per esempio Back 4 Blood di Turtle Rock. In ogni caso, il tutto va preso solo come voce di corridoio in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, anche perché la fonte non può essere considerata attendibile al 100%.