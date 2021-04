Edge of Eternity: trailer con uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S via Game Pass

Edge of Eternity si mostra con un nuovo trailer che annuncia la data di uscita su PC: il gioco sarà disponibile in versione completa su Steam a partire dall'8 giugno.

Non è tutto: il video rivela anche che Edge of Eternity approderà su PS5 e Xbox Series X|S nel corso dell'autunno, insieme alle edizioni PS4 e Xbox One.

Il team di sviluppo, inoltre, ha comunicato che il titolo farà parte del catalogo di Xbox Game Pass, il che significa che gli abbonati al servizio Microsoft potranno scaricarlo dal day one senza costi aggiuntivi.

Ambientato nel misterioso mondo di Heryon, Edge of Eternity ci metterà al comando di un giovane soldato a cui viene affidato l'importante compito di salvare il mondo da una letale piaga aliena.