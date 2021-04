PS5: in Giappone la console vende, ma i giochi no, Switch domina la classifica

PS5 in Giappone vende sempre di più secondo i dati di marzo 2021, probabilmente aiutata da una produzione e distribuzione più regolare. Il vero problema pare essere il software, completamente assente dalla Top 30.

I dati a cui facciamo riferimento sono stati condivisi da Famitsu. La testata segnala che sin dall'uscita PS5 ha venduto 580.211 unità in Giappone. I dati di vendita settimanali sono



1 marzo - 7 marzo: 22.509

8 marzo - 14 marzo: 37.851

15 marzo - 21 marzo: 34.657

22 marzo - 28 marzo: 62.295

Vediamo invece le vendite PS5 di marzo 2021, rispetto a febbraio 2021:



febbraio 2021: 95.289

marzo 2021: 157.312

Numeri in crescita, come potete vedere, probabilmente aiutati da una produzione/distribuzione più regolare. Certo, dati che non posso essere comparati con Nintendo Switch, che nell'ultima settimana ha venduto 190.133 standard edition e 77.364 Lite edition. In ogni caso, possiamo vedere che la situazione di PS5 continua a migliorare.

A "preoccupare" sono invece i dati del lato software di PS5. Nella Top 30 della settimana 15-21 vi sono 29 giochi Nintendo Switch e un singolo gioco PS4. Mentre nella Top 10 della settimana 22-28 (Famitsu aggiornerà i dati solo domani, 2 aprile, trasformando la Top 10 in una Top 30) ci sono 9 giochi Switch e 1 gioco PS4.

Come potete vedere, il software PS5 non compare in classifica. Saranno in grado titoli come Returnal, Deathloop e soprattutto Resident Evil Village di ribaltare la situazione?

È un buon segno per Sony che Final Fantasy 16 e Resident Evil Village siano tra i giochi più attesi di Famitsu.