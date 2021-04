Control su PS1? Un "demake" ufficiale di Remedy lo rende possibile

Control potrebbe girare su PS1, sebbene ovviamente con una grafica decisamente diversa, ma comunque con un notevole fascino, come dimostrato da questo demake ufficiale, come si potrebbe definire questo bizzarro progetto da parte di Remedy.

Per il momento si tratta solo di uno spezzone, una sorta di demo costruita anche per sfruttare l'occasione del primo di aprile e dei relativi pesci, ma il gameplay designer Tommi Saalasti sembra aver messo un certo impegno nel progetto e ne è emerso qualcosa che potrebbe benissimo essere distribuito, nel caso in cui venisse completato, come dimostrano le risposte entusiastiche.

Il recupero del vecchio stile grafico 3D dell'epoca della prima PlayStation e di Sega Saturn è qualcosa che si vede molto meno spesso della pixel art che richiama l'epoca del bitmap, ma è comunque una tendenza in crescita di recente e questo particolare progetto da parte di Remedy è uno degli esempi più esteticamente piacevoli di tale operazione.

"A partire da oggi, potete giocare a Control sulla prima PlayStation", si legge nel messaggio di Remedy, che spiega poi come si tratti di "un video breve, composto dal gameplay designer principale, Tommi Saalasti, che ha lavorato a questa sorta di port". Non è ovviamente un gioco vero e proprio, tuttavia l'effetto è davvero notevole.

Essendo costruito su una base tecnologica che dovrebbe replicare il potenziale di PS1, la grafica 3D è alquanto incerta come quella tipica dell'epoca, ma comunque molto piacevole a vedersi, specialmente come animazioni e interazione con gli scenari.

Nel frattempo, proprio nelle ore scorse è sorta la voce di corridoio che vuole Alan Wake 2 in sviluppo da Remedy, pubblicato da Epic Games, mentre in generale è emerso che per il gioco le vendite sono state buone, ma non è stata una grossa hit.