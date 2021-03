Control: vendite buone, ma non è stata una grossa hit

Control ha venduto bene. Ha sicuramente recuperato i costi di sviluppo e prodotto profitti, ma non viene considerata una grossa hit dall'industria dei videogiochi, nemmeno da Remedy stessa. A dirlo è stato il CEO della software house, Tero Virtala, parlandone in un'intervista data a GamesIndustry.biz.

"Siamo felici del successo di Control. Ha vinto molti premi come gioco dell'anno, ha venduto due milioni di unità e continua a vendere; ma due milioni non sono da grossa hit per la nostra industria. Quando parliamo di grosse hit, lo facciamo in rapporto all'industria; ed è lì che miriamo."

Virtala ha anche parlato della crescita dei servizi in abbonamento, come l'Xbox Game Pass o il PlayStation Plus, che offrono opportunità di monetizzare i prodotti dopo il lancio. Quindi il successo dei titoli non è più affidato soltanto alle copie vendute, ma anche al saper cogliere le varie opportunità che offre il mercato attuale.

Come già riportato, Remedy è divisa in più team. Attualmente è proprio il team di Control che si sta occupando della nuova produzione maggiore dello studio, ma in totale sono cinque i giochi in sviluppo.