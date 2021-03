Future Games Show, 40 giochi mostrati, presenti Sega ed Electronic Arts

Saranno ben quaranta i giochi presentati durante il Future Games Show Spring Showcase del 25 marzo, tra i quali qualcosa di Sega, Electronic Arts, Team17 e Warner Bros. Games. In totale gli editori presenti saranno trenta, mentre le piattaforme coperte saranno PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. L'annuncio è stato dato da GamesRadar, che si occuperà come sempre dell'organizzazione.

A quanto pare il 2021 sarà pieno di eventi online dedicati ai videogiochi. Dopo il New Game+ Expo 2021 e gli eventi ufficiali di Nintendo e Sony, ora è la volta del Future Games Show, che anticipa di qualche mese (tornerà con altri appuntamenti nel corso dell'anno, più precisamente a giugno e agosto).

A presentare lo show ci saranno Jeff Schine e Nicole Tompkins, rispettivamente l'attore e l'attrice di Carlos Olivera e Jill Valentine. Come sempre aspettiamoci qualche titolo tripla A e molti titoli AA e indie, che non fanno mai male. Considerando che per il 23 marzo si parla di un evento di Microsoft, quella potrebbe essere davvero una bella settimana.