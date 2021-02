Aksys Games annuncerà nuovi giochi al New Game+ Expo 2021 di marzo

Aksys Games, uno dei publisher di nicchia più amati del settore, parteciperà ad New Game+ Expo 2021 che si terrà su Twitch il 4 marzo 2021. La firma annuncerà nuovi giochi che porterà sul mercato occidentale attraverso una diretta Twitch che partirà alle 17 italiane del 4 marzo 2021.

Potrete seguire la diretta a questo indirizzo.

Sfortunatamente Aksys Games non ha lasciato indizi su quello che mostrerà durante il New Game+ Expo 2021, ma conoscendo la qualità del publisher gli amanti dei giochi giapponesi dovrebbero segnarsi l'appuntamento sul calendario. In passato, infatti, Aksys Games ha portato in occidente giochi del calibro di Zero Time Dilemma, BlazBlue: Chrono Phantasma Extend o Guilty Gear Xrd: Rev 2.

Il New Game+ Expo 2021 è un evento organizzato dalla collaborazione di diversi piccoli publisher che si sono trovati per mostrate e annunciare tutti i loro giochi attraverso Twitch il 4 marzo 2021. Durante la diretta i publisher hanno promesso tanti aggiornamenti sui loro giochi, ospiti, ma soprattutto annunci speciali.

Ecco la lista dei publisher che parteciperanno al New Game+ Expo 2021: