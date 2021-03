Watch Dogs Legion su Xbox Game Pass a breve, suggerisce un insider

Watch Dogs Legion arriverà a breve su Xbox Game Pass? È ciò che suggerisce nel suo ultimo post su Twitter Nick "Shpeshal Ed" Baker, co-presentatore del podcast di XboxEra.

Accolto con voti molto contrastanti, Watch Dogs Legion non ha convinto tutti nell'immediato ma ha senz'altro guadagnato punti con il passare del tempo, probabilmente grazie alla sua capacità di rappresentare un open world moderno solido e interessante.

"As he heads to the Game, he Passes by his Legion of fans, waving as he goes. He spots his opponent across the room. 'Show me what you got'", ha scritto Shpeshal Ed, in quello che sembra una sorta di brano narrativo.

Il post integra invece riferimenti ben riconoscibili al titolo Ubisoft e al servizio Microsoft, che dunque potrebbe sorprenderci con un nuovo colpaccio, se consideriamo che Legion è uscito da poche settimane.

È stata senz'altro una giornata piena di interessanti rumor. Questo si rivelerà fondato? Lo scopriremo sicuramente nelle prossime settimane, se non prima.