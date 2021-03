Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X|S, il trailer della versione next-gen

Marvel's Avengers approderà fra pochi giorni anche su PS5 e Xbox Series X|S, e Square Enix ha preparato un trailer per illustrare i vantaggi della versione next-gen del gioco.

Come riportato nei giorni scorsi, Marvel's Avengers vanterà miglioramenti su PS5 e su Xbox Series X|S, anche se ci sono dei dubbi su quali saranno i valori di risoluzione effettiva e frame rate sulle due piattaforme.

Di sicuro potremo godere di caricamenti sostanzialmente più veloci, di un multiplayer cross-platform e di un impatto visivo superiore, anche grazie alle texture ad alta definizione.

Marvel's Avengers inizia durante l'A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo e avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco.

I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un misterioso nemico provoca un catastrofico incidente, causando una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono.

Cinque anni più tardi, con tutti i supereroi messi al bando e il mondo nuovamente in pericolo, prende vita una nuova avventura grazie a Kamala Khan, una giovane ragazza determinata a riunire e ricostruire gli Avengers per fermare il potere incontrastato di una nuova forza segreta conosciuta come AIM.