Zack Snyder's Justice League, Superman sceglie il costume nero nel nuovo trailer

Zack Snyder's Justice League si mostra con un nuovo trailer, dedicato in questo caso a Superman: si tratta della sequenza in cui l'eroe sceglie di indossare il costume nero.

Nel corso delle oltre quattro ore di durata, Zack Snyder's Justice League includerà questa e altre scene: quella che vedremo sarà una versione alternativa ed estesa del film, con il girato originale di Zack Snyder e diverse aggiunte.

Non manca ormai molto all'uscita di Zack Snyder's Justice League, fissata anche in Italia al 18 marzo su numerose piattaforme digitali, come accaduto di recente per Wonder Woman 1984.

Stando agli ultimi rumor, tuttavia, la visione del film potrebbe avere dei risvolti amari: Snyder ha dichiarato che Warner Bros. non è interessata a produrre un sequel, ma è difficile che la storia possa concludersi con questa nuova versione.