Pubjumper Mario riesumato: rilasciato un gioco non ufficiale di Mario del 1983

Pubjumper Mario è un gioco non ufficiale con protagonista Mario risalente al 1983. Sviluppato per Commodore 64 da Jeremy Thorne, doveva essere un clone di Popeye, ma non arrivò mai sul mercato. Fortunatamente ora è stato riesumato ed è stato rilasciato in forma giocabile.

Pensate che Thorne all'epoca aveva appena quattordici anni e che quello non era nemmeno il suo primo gioco, visto che prima aveva già realizzato Mario's Brewery, un altro Mario non ufficiale. Il blocco della pubblicazione non fu causato dai ginnici avvocati di Nintendo, come qualcuno di voi avrà pensato, ma delle condizioni lavorative di Thorne, che prendeva soltanto il 2% di royalty dal suo lavoro. Il ragazzo sviluppava i giochi per un negozio (all'epoca non era così raro, soprattutto nel Regno Unito, dove i negozi specializzati contribuirono in modo determinante a creare il mercato dei videogiochi) che non aveva "né QA, né scrupoli" come spiegato da Thorne stesso sotto a un articolo dedicato a Mario's Brewery.

A occuparsi del lavoro di restauro di Pubjumper Mario è stato il gruppo Army of Darkness, che lo ha reso disponibile gratuitamente per tutti. Purtroppo Firefighter Mario, il terzo gioco di Thorne dedicato al personaggio di Nintendo (anch'esso senza alcuna licenza), risulta attualmente disperso.