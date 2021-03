PlayStation Store, giochi PS4 in offerta: GTA 5, Red Dead Redemption 2 e altri

È partita una nuova promozione su PlayStation Store: in occasione del weekend sarà possibile acquistare giochi PS4 come GTA 5 e Red Dead Redemption 2 a metà prezzo e oltre.

Le ultime offerte vanno dunque ad affiancarsi alle Selezioni Essenziali e saranno valide fino al 9 marzo, il che significa che avete qualche giorno a disposizione per fare le vostre valutazioni.

Grand Theft Auto V può essere vostro per 14,69 euro anziché 34,99: non si tratta del prezzo più basso di sempre per il blockbuster di Rockstar Games, ma ci va abbastanza vicino.

Sconto del 50% anche per Red Dead Redemption 2, disponibile a 29,99 euro anziché 59,99, così come la Deluxe Edition di EA Sports UFC 4, che viene via a 39,99 euro anziché 79,99.

Rientrano infine in questa piccola selezione Mafia: Definitive Edition a 29,99 euro anziché 69,99 e soprattutto Mafia Trilogy a 38,99 euro anziché 59,99: si tratta del pacchetto completo con i tre capitoli, quindi la convenienza è netta.

Per consultare tutte le ultime offerte del PlayStation Store vi basterà visitare questa pagina.