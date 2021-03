PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 in offerta con sconti molto interessanti

Su PlayStation Store è partita una nuova offerta sui giochi PS5 e PS4, con sconti molto interessanti e diversi titoli disponibili al prezzo più basso di sempre. La promozione sarà valida fino al 18 marzo.

Cominciamo con Call of Duty: Black Ops Cold War, l'ultimo episodio della serie prodotta da Activision che torna a toccare i 49,69 euro anziché 69,99, dunque la cifra minima apparsa finora per il gioco.

Per Assassin's Creed Valhalla quello di 46,89 euro anziché 69,99 è invece il prezzo più basso di sempre: un risparmio di tutto rispetto per l'acquisto del titolo Ubisoft, che saprà ripagarvi con la sua lunghissima campagna ambientata nell'Inghilterra del IX secolo.

Non è mai stato così conveniente neppure Marvel's Iron Man VR, il tie-in in realtà virtuale per PlayStation VR che ci consente di vestire davvero l'armatura di Iron Man e affrontare un'avventura coinvolgente e spettacolare: il gioco può essere vostro per soli 23,99 euro anziché 39,99.

Persona 5 è di nuovo in promozione a 10,49 euro anziché 69,99: non si tratta della ricca edizione Royal, che peraltro vanta i sottotitoli in italiano, ma il valore dell'RPG prodotto da Atlus supera di gran lunga questi pochi spiccioli. Se per voi l'inglese non è un gran problema, dunque, procedete senza timore.

A proposito di versioni complete e di sconti convenienti, c'è Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva a 31,99 euro anziché 39,99. Indovinate? Sì, è il prezzo più basso di sempre per l'affascinante RPG targato Square Enix.

La pagina con l'elenco completo delle offerte comparirà nelle prossime ore in maniera ufficiale su PlayStation Store.