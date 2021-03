GTA Online stava diventando come un lavoro, Sodapoppin si prende una pausa dal gioco

GTA Online è senza dubbio uno di quei giochi nei quali si può entrare per divertirsi a cuor leggero, mettendo a ferro e fuoco la Los Santos virtuale. C'è, però, un modo di approcciare GTA che, evidentemente, è più stressante di altri: la modalità GTA RP. In questa modalità ogni persona interpreta un personaggio con un carattere e un background ben definito e deve sforzarsi di recitare il suo ruolo per tutta la durata della partita. Una cosa che, evidentemente, ha stancato il celebre twitcher Chance "Sodapoppin" Morris che ha deciso di prendersi una pausa dalle sue dirette Twitch di GTA Online. Giocare in questo modo, infatti, era diventato come un vero lavoro.

Sodapoppin è una vera e propria star di Twitch con oltre 6,5 milioni di follower. Una cosa che, inevitabilmente, fa sì che le sue partite e il suo personaggio sia sempre uno dei più "bersagliati" della partita. Per questo motivo ha trovato insostenibile continuare a interpretare Kevin Whipaloo, il suo personaggio di GTA RP. Kevin è il manager di due Burger Shot a Marlowe Vineyard, oltre che il manager di un piano del Diamond Resort and Casino.

Kevin è un gran lavoratore e un onesto cittadino e fa di tutto per non infrangere la legge, una cosa più unica che rara a Los Santos. Nonostante questo, si trova spesso coinvolto in disastri commessi da altri giocatori, dai quali deve provare ad uscire indenne.

"Mi sto prendendo una pausa. E torno quando ne ho voglia. È troppo", ha detto Morris su Twitch. "E non voglio dire queste cose mentre sto giocando a GTA RP, perché l'ultima cosa che voglio è che qualcuno incontri Kevin nel gioco e dica 'oh, non voglio per interagire con lui perché so che ha già troppe interazioni in corso'. Non voglio che la gente ci pensi troppo a queste cose. Ma allo stesso tempo è fottutamente brutale. È semplicemente brutale."

Lo sfogo in diretta porterà ad una pausa dal gioco, anche se non sappiamo quanto prolungata.