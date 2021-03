Crash Bandicoot: On the Run! ha una data di uscita su iOS e Android

Crash Bandicoot: On the Run! ha una data di uscita ufficiale su iOS e Android: dopo il lungo periodo in soft launch, il gioco sarà disponibile a partire dal 25 marzo.

Come scritto nel nostro provato di Crash Bandicoot: On the Run!, il titolo sviluppato da King è un tradizionale endless runner sulla falsariga dei classici Subway Surfers e Temple Run.

La differenza, non di poco, sta nella struttura di gioco, che non presenterà un unico livello infinito e man mano più complesso, bensì stage con un inizio e una fine, nemici, trappole da evitare e finanche boss fight da combattere.

Sul fronte delle meccaniche di gameplay, invece, chi ha familiarità con il genere non avrà alcun problema a spostare il personaggio su diverse corsie, saltare, scivolare e, in generale, provare a raggiungere di volta in volta il traguardo dello scenario.

Crash Bandicoot è tornato, ma questa volta deve correre... su dispositivi mobili!

Dovrai affrontare corse Battaglia ad altissima velocità sull'Isola Wumpa per salvare il multiverso dal malvagio Dr. Neo Cortex, distruggere casse, evitare ostacoli e sfrecciare nei panni dei tuoi personaggi prediletti...

Per non parlare del fatto che potrai affrontare i tuoi boss di Crash preferiti, ottenere ricompense, costruire basi e realizzare armi con un Crash personalizzabile!