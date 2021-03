DiRT 5 e NBA 2K21 su Steam sono giocabili gratuitamente per il fine settimana

DiRT 5 e NBA 2K21 sono giocabili gratuitamente su Steam per il fine settimana. Ad annunciarlo Codemasters e 2K Games, rispettivamente. Il periodo gratuito di entrambi durerà fino all'8 marzo 2021.

Per giocare basta scaricarli da Steam. Entrambi i titoli danno accesso ai loro contenuti completi, comprese le rispettive modalità carriera, ed entrambi garantiscono la possibilità di conservare i progressi fatti nel caso si decida di acquistare le versioni complete.

DiRT 5 è l'ultima incarnazione della serie di giochi di corse di Codemasters, nonché l'ultimo gioco dello storico editore inglese prima dell'acquisizione di Electronic Arts. NBA 2K21 è invece il nuovo capitolo della serie dedicata al mondo del basket, con licenza ufficiale NBA.

Pur ereditandone il DNA, DIRT 5 rappresenta una svolta per l'intero franchise di DIRT, offrendo l'esperienza di guida più intensa e audace di sempre. Con le sue nuove funzionalità e innovazioni, insieme al rinnovato approccio di gioco, DIRT 5 rappresenta un fulcro dello stile e della cultura delle corse off-road, dandoti l'opportunità di vivere situazioni di gioco semplicemente esaltanti.

NBA 2K21 è l'ultimo titolo della famosissima serie campione di vendite NBA 2K. Grazie ai considerevoli miglioramenti apportati alle dinamiche di gioco leader nel settore, alle funzionalità online per la community e alle diverse e numerose modalità di gioco, NBA 2K21 regala un'immersione unica nel suo genere in tutte le sfaccettature del basket e della cultura NBA... dove Everything is Game.