Wonder Woman 1984 disponibile da oggi in Italia, un video con 10 minuti in anteprima

Wonder Woman 1984 è disponibile a partire da oggi in Italia, acquistabile o noleggiabile sulle maggiori piattaforme digitali. Per celebrare l'evento, Warner Bros. ha pubblicato un video con 10 minuti di pellicola in anteprima: lo trovate in calce.

Sebbene non sia stato apprezzato su IMDb, dove ha fatto peggio di Suicide Squad, Wonder Woman 1984 sembra aver colpito positivamente alcuni addetti ai lavori: se vi è piaciuto l'episodio precedente, probabilmente apprezzerete anche questo sequel ambientato appunto nel 1984.

Come accennato in apertura, il film può essere acquistato al prezzo di 19,99 euro oppure noleggiato in formato Ultra HD per 14,99 euro su Amazon Prime Video, PlayStation Store, Microsoft Store, Sky Primafila Premiere, iTunes, YouTube, Google Play, TIM VIsion, Chili, Rakuten TV e Infinity.

Proprio su Infinity è possibile eventualmente strappare il prezzo migliore per il noleggio, che normalmente costa 13,99 euro ma scende a 12,99 laddove si sia già abbonati alla piattaforma streaming.

"Un rapido salto negli anni '80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah", si legge nella sinossi ufficiale del film.

Quali che siano i riscontri di Wonder Woman 1984, pare che Warner Bros. abbia già approvato la produzione di un terzo e ultimo capitolo per la saga che ha consacrato Gal Gadot sul grande schermo.